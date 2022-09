Juventus, Deschamps spiazza tutti: annuncio secco su Pogba

Un rebus i tempi di recupero di Pogba, al quale il Ct della Francia Deschamps ha voluto mandare un messaggio in vista dei Mondiali.

Un avvio di stagione choc, sia in termini di gioco che di risultati. La Juventus, dopo la sontuosa campagna acquisti effettuata basandosi sugli input forniti da Massimiliano Allegri, si aspettava di ripartire in maniera convincente e mettersi così definitivamente alle spalle le difficoltà vissute lo scorso anno. La realtà, invece, si è dimostrata diametralmente diversa. Tante le cause alla base del flop, tra cui il contributo fin qui nullo fornito dai nuovi acquisti come ad esempio Paul Pogba.

Il francese, come noto, si trova ai box per colpa della lesione al menisco laterale rimediata a luglio durante la tournée svolta in terra statunitense. La scelta di seguire ad una terapia conservativa (mal digerita dal club che avrebbe preferito l’operazione immediata) non ha prodotto risultati concreti e così, al francese, non è restato altro da fare che sottoporsi all’intervento chirurgico. Il calciatore ora sta seguendo il programma di recupero elaborato dallo staff medico ma non è ancora chiaro quando potrà tornare ad allenarsi insieme al gruppo.

I tempi di recupero sono stati stimati in 8 settimane ma non è da escludere che alla fine possa servirgli più tempo per guarire al 100% ed evitare pericolose ricadute. La sua partecipazione al Mondiale (in programma dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar) è appesa ad un filo. A confermarlo è stato il Ct della Francia Didier Deschamps.

Juventus, Pogba rischia di non esserci ai mondiali

Il commissario tecnico, in conferenza stampa, ha fatto il punto sulle condizioni del centrocampista spiegando che verrà convocato soltanto se dimostrerà di aver raggiunto un buon livello prima dell’inizio della kermesse e di essersi ripreso dall’infortunio. “Non verrà con noi solo perché fa gruppo. Se non ha giocato prima e non è al top della forma, è inutile, lui stesso non lo vorrebbe”.

L’allenatore, in ogni caso, lo aspetterà prima di prendere una decisione definitiva. “Paul è uno solido, di carattere ed è concentrato nel recupero”. La Juventus, dal canto suo, resta alla finestra con la speranza di ricevere presto aggiornamenti positivi su di lui. Pogba, nei piani della dirigenza, sarebbe dovuto essere il perno del reparto centrale di Allegri ed il top player da cui ripartire. La sua assenza sta pesando come un macigno.