Crisi Juventus-Allegri, lo sfogo è durissimo: i tifosi sono senza parole

Sul futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus c’è stato un duro sfogo da parte di un diretto interessato.

La Juventus ha chiuso il primo scorcio di stagione con la bruttissima, e da alcuni punti di vista anche storica, sconfitta contro il Monza di Raffaele Palladino. Contro i brianzoli, infatti, la squadra di Allegri ha disputato una delle più brutte prestazioni di sempre, visto che il primo reale tiro in porta è arrivato nei minuti finali della gara.

In questi giorni, dove il campionato è stato fermo per gli impegni delle varie nazionali, sulla Juventus sono piovute tantissime critiche. Il più bersagliato dalle polemiche è stato sicuramente Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha qualche difficoltà di formazione, considerando i tanti infortuni, ma questo non giustifica certamente la precarietà delle prestazioni del team bianconero.

Dopo la sosta, la Juventus riprenderà il proprio percorso domenica all’Allianz Stadium contro il Bologna di Thiago Motta. I piemontesi dovranno fare di tutto per cercare di ottenere i tre punti sia per recuperare in classifica che per dare una risposta forte alle tante voci che si sono susseguite in questi giorni. Tra queste bisogna considerare anche quella di un presunto ritorno in panchina di Antonio Conte.

Allegri, il duro sfogo di Conte: “Io alla Juve? E’ irrispettoso”

Lo stesso tecnico del Tottenham, nel corso della conferenza stampa di presentazione del derby contro l’Arsenal, si è soffermato su queste indiscrezioni: “Mio ritorno alla Juve? E’ incredibile e irrispettoso per chi lavora nel team bianconero e per me che lavoro qui”.

Antonio Conte ha poi concluso il suo intervento su queste voci di mercato: “Abbiamo appena cominciato la stagione e sono felice di essere al Tottenham. Ho un ottimo rapporto sia con il presidente che con Fabio Paratici. Non vedo nessun problema per il futuro. Entrambi abbiamo stipulato un contratto”.