Juventus, salti di gioia per Allegri: sei buoni motivi per cambiare rotta

Juventus, buone notizie per Max Allegri dopo la sosta per le Nazionali: adesso ci sono sei motivi in più per tornare a vincere.

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro per ripartire col piede giusto. Gli ultimi risultati raccolti dai bianconeri in campionato ed in Champions League non lasciano felici i tifosi, autori di una contestazione bella e buona dopo la sconfitta contro il Monza all’U-Power Stadium.

Momenti difficili che vanno archiviati nel minor tempo possibile per evitare di mandare all’aria la stagione e di allontanarsi troppo dalla testa della classifica generale di Serie A 2022/2023. Il lavoro da fare è tanto e per provare ad invertire il trend negativo servirà l’aiuto di tutti i membri della rosa, nessuno escluso. In attesa di ritrovare Federico Chiesa e Paul Pogba, Allegri ed i suoi lavorano senza sosta alla Continassa.

Juventus, Allegri ritrova sei giocatori

All’orizzonte c’è la sfida contro il rinnovato Bologna di Thiago Motta. La gara contro i felsinei aprirà un ciclo rovente per la Juve, impegnati in Champions League contro il Maccabi Haifa il prossimo 5 ottobre e poi a bcontro i rossoneri di Pioli il prossimo 8 ottobre.

L’ultima settimana, per ovvi motivi vista la pausa per le Nazionali, ha visto assenti diversi calciatori. Il club, però, proprio oggi ha comunicato il rientro alla base di diversi pezzi da novanta dello spogliatoio. A Torino sono oggi rientrati in gruppo Bonucci, Danilo, Bremer, McKennie, Kostic e Vlahovic. Sei rientri che fanno esultare Allegri, alla ricerca degli uomini giusti e della concentrazione necessaria per macinare punti e vittorie. Nella giornata di domani, inoltre, rientreranno alla Continassa anche Cuadrado, Paredes e Di Maria. Domani la squadra si ritroverà in mattinata per proseguire la preparazione.