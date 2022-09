Inter, non solo Lukaku. Mani nei capelli per Inzaghi: “Non si è allenato”

Inter, Simone Inzaghi è in emergenza alla vigilia della super sfida contro la Roma di Mourinho: la rivelazione gela i tifosi.

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per ripartire col piede giusto dopo la sosta per le Nazionali. Il club nerazzurro devono subito fare i conti con un match piuttosto complesso, visto che domani a San Siro arriveranno i giallorossi di Josè Mourinho. In vista della super sfida del pomeriggio, il tecnico Inzaghi ha diversi dubbi di formazione.

La rivelazione arriva direttamente dalla conferenza stampa alla vigilia del match. Come di consueto, l’allenatore dell’Inter ha incontrato la stampa ed ha presentato il match contro la Roma.

Inter, Inzaghi in conferenza: annuncio su Gagliardini

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Domani incontriamo una squadra forte, con qualità e con un grande allenatore. Ho visto tutti i ragazzi solo ieri dopo la sconfitta contro l’Udinese. Abbiamo analizzato la gara e abbiamo provato a preparare la sfida di domani. Ho delle difficoltà a centrocampo, ho solo Asllani, Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu. Cominceranno in tre, uno no. Gagliardini non è riuscito ad allenarsi, vediamo se riuscirà ad esserci in panchina o meno”.

Poi prosegue: “Lukaku? C’è stato un rallentamento, la cosa ci toglie un giocatore importante. Oramai è passato un mese, ma servirà ancora del tempo. La società è sempre presente. Dobbiamo fare tutti qualcosa in più, anche io in primis. Qui si pagano le disattenzioni, anche in Champions League vale lo stesso. In campionato abbiamo qualche punto di ritardo, abbiamo ricevuto delle critiche. La squadra sa di dover fare di più”.