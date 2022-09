Roma, firma e comunicato ufficiale: anche Totti esulta

La Roma annuncia una firma molto interessante con un comunicato ufficiale che rende felice anche l’ex idolo giallorosso Francesco Totti.

La Roma si prepara all’importantissima sfida in programma domani a San Siro con un obiettivo molto chiaro in mente: ottenere un risultato positivo in casa dell’Inter e legittimare le proprie ambizioni di alta classifica. Come ha confessato José Mourinho, infatti, l’obiettivo è tornare a competere per Scudetti e coppe. Come accadeva ai tempi di Francesco Totti.

Proprio del leggendario numero 10 giallorosso si è tornati a parlare oggi a tema calcistico, dopo che per giorni le pagine dei giornali di gossip hanno raccontato dell’imminente divorzio con Ilary Blasi. Il motivo? La firma di un giovane talento, resa nota oggi tramite un comunicato ufficiale del club, su cui il Pupone ha puntato da tempo. E che potrebbe rendere più roseo il futuro della Roma.

Parliamo di Cristian Volpato, giovane talento classe 2003. Italo-australiano, arrivato in giallorosso nel gennaio 2020 dopo essere cresciuto nelle giovanili del West Sidney Wanderers, si è diviso fino a oggi tra Primavera e prima squadra. Ed è rappresentato proprio da Totti.

Firma con la Roma Cristian Volpato, pupillo di Francesco Totti

Volpato, 3 presenze e un gol al Verona la scorsa stagione e portato diverse volte in panchina da Mourinho in quella attuale, ha prolungato il proprio accordo con la Roma, in scadenza nel 2024, fino al 2026. Il chiaro segnale che il club giallorosso punta sul ragazzo e che lo considera parte integrante dei suoi progetti futuri.

Del resto lo stesso DS giallorosso Tiago Pinto ha sottolineato che il giovane “ha grande talento e potrà sicuramente diventare un giocatore importante. Firmando ha dimostrato di credere nel nostro progetto, qui crescerà nel migliore dei modi”. Possibile che dopo questa investitura, che segue quella dello stesso Totti, la sua presenza in prima squadra possa diventare più costante.