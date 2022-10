“È incommentabile”: caos Inter-Roma, tifosi furiosi sui social

Dopo l’errore nel match tra Inter e Roma scoppia la polemica. I tifosi subito corrono a lamentarsi sui social per l’episodio.

Inter e Roma sono chiamate al riscatto. Dopo le sconfitte rispettivamente contro Udinese e Atalanta, le due squadre hanno vissuto una pausa per le nazionali non certo serena. Imperativo per entrambe uscire dal match con i tre punti.

Sia Simone Inzaghi che Josè Mourinho hanno puntato molto sul match. Nel primo tempo però meglio l’Inter che prima si vede annullare un gol a Dzeko per fuorigioco, dopo un check al VAR, e poi segna in modo regolare con Dimarco su assist di Barella. Oltre al gol l’Inter ha anche tenuto lontana la Roma per buona parte del primo tempo.

Al primo tiro effettivo in porta della Roma, da parte di Paulo Dybala, arriva però il gol del pari. Una beffa per l’Inter che fino a quel momento aveva retto bene in difesa. Nell’occasione non certo perfetto Samir Handanovic, il quale purtroppo, dopo questo errore, è finito al centro delle polemiche.

Inter, Handanovic al centro della polemiche dopo il gol di Dybala

Non proprio perfetto il portiere dell’Inter. Ed ecco che sui social comincia a montare la polemica. Fino a quel momento il feed di Twitter era quasi monopolizzato dalle critiche verso il gioco della Roma, ma il gol di Paulo Dybala ha cambiato tutto. Ad essersi innervositi stavolta sono i tifosi dell’Inter.

“Incommentabile” tuona un tifoso nerazzurro dopo il pareggio della Roma. C’è poi chi invoca la panchina per il portiere sloveno e la titolarità dell’ex Ajax Onana. Non manca poi chi invece spera in una improbabile mossa di Simone Inzaghi che durante l’intervallo metta in panchina Handanovic per far entrare il suo vice.