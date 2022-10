“Siamo fragili”: Napoli-Torino, l’ammissione in diretta spaventa i tifosi

Nel post partita del match tra Napoli e Torino arriva l’ammissione del tecnico che inizia a far preoccupare i tifosi.

Il Napoli supera il Torino grazie alla doppietta di Anguissa e al solito Kvaratskhelia. Gli azzurri, con questo risultato, volano al momento in testa in solitaria alla classifica. Per il Torino invece si tratta del terzo ko consecutivo.

Umori opposti naturalmente. Se in casa Napoli l’umore è logicamente a mille, con i partenopei che giustamente sono felici per la vittoria, i tre punti e la testa della classifica, in casa Torino inizia a spuntare un piccolo campanello d’allarme. Il ko al Maradona è il terzo consecutivo, il quarto nelle ultime cinque.

Il tecnico Ivan Juric ai microfoni di DAZN ha analizzato la sconfitta. “Se abbassi l’attenzione su certi particolari poi è normale che soffri.” ha dichiarato il tecnico granata. “Il Napoli è stato bravissimo ad approfittare delle nostre distrazioni. Abbiamo avuto anche occasioni per aprire il match, ma abbiamo pagato l’inizio di partita in cui abbiamo sbagliato i particolari.”

Torino, il terzo ko consecutivo fa scattare un piccolo allarme?

Il tecnico dei granata insiste sui particolari: “Per alcuni versi abbiamo fatto anche meglio del Napoli. Poi però abbiamo sbagliato tanti particolari e il Napoli ci ha punito. La cosa è strana perché di solito noi non li commettiamo.”

A chi fa notare che il Torino è al terzo ko consecutivo e fino a questo momento non è ancora riuscito a vincere contro una big, Juric non può fare altro che rispondere: “Contro Inter e Atalanta abbiamo fatto bene. Sembrava che i nazionali erano un po’ spenti. Magari da fuori si vede in modo diverso, ma dal campo sono convinto che abbiamo fatto una buona partita, ma abbiamo peccato sui particolari. Siamo fragili su questi particolari e la paghiamo.”