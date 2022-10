Il Napoli detta legge al Maradona: Anguissa e Kvara affondano Juric

Finisce con la vittoria azzurra l’anticipo del sabato tra Napoli e Torino. Al Maradona la squadra di Spalletti ottiene i tre punti.

Nel primo anticipo di giornata si affrontano Napoli e Torino. Gli azzurri, dopo un inizio di stagione formidabile si presentano all’avvio dell’ottava giornata di Serie A in testa in coabitazione con l’Atalanta. Dall’altro lato anche il Torino è reduce da un ottimo inizio di stagione.

Parte decisamente meglio l’undici di Luciano Spalletti. I padroni di casa, grazie ad un Anguissa sugli scudi, calano un uno-due nei primi 10′ di gioco. Il centrocampista prima approfitta dell’assist di Mario Rui, poi di quello di Politano. Napoli che mette quindi subito su binari giusti la partita.

Le cose per gli azzurri vanno ancora meglio grazie al 3-0 dell’ormai solito Kvaratskhelia. Il Torino però invece di accusare il colpo si compatta e dalla mezz’ora in poi cresce e arriva al gol a pochi minuti dalla fine del primo tempo con Sanabria. La ripresa a questo punto diventa molto vivace. Il Torino pressa, ma il Napoli riesce a tenere botta e porta a casa il risultato.

Il Napoli supera il Torino e vola in testa alla classifica di Serie A

Con questo successo il Napoli stacca l’Atalanta, in attesa del match dei nerazzurri , e balza in testa alla classifica in solitaria. Per gli azzurri sono 6 vittorie in stagione e, al momento, miglior attacco con 18 reti segnate. Il Torino invece resta a quota 10 punti, fallendo il tentativo di staccare i cugini della Juventus.

Ecco la classifica aggiornata: Napoli* 20, Atalanta 17, Udinese 16, Milan 14, Lazio 14, Roma 13, Inter 12, Juventus 10, Torino* 10, Fiorentina 9, Sassuolo 9, Spezia 8, Salernitana 7, Empoli 7, Lecce 6, Bologna 6, Verona 5, Monza 4, Cremonese 2, Sampdoria 2