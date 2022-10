Tutto pronto per il fischio d’inizio di Napoli-Torino, che aprirà l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

Tutto pronto allo stadio “Maradona”, dove oggi alle ore 15 andrà in scena la sfida tra il Napoli di Luciano Spalletti ed il Torino di Ivan Juric. Due squadre che arrivano a questa partita con stati d’animo diametralmente opposti: i padroni di casa sono primi in classifica a quota 17 punti frutto di 5 vittorie (l’ultima in trasferta ai danni del Milan) e due pareggi. Un ruolino di marcia che gli azzurri vogliono ulteriormente migliorare.

Gli ospiti, invece, dopo un buon inizio di torneo sono calati di livello andando incontro a due sconfitte consecutive subite per mano dell’Inter e del Sassuolo. L’attuale nono posto con 10 punti non soddisfa il tecnico croato il quale, alla vigilia della partita, ha spronato i suoi a rialzare la testa e a ricominciare a macinare risultati positivi. Le emozioni, in campo, non mancheranno.

Serie A, Napoli-Torino: le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. Allenatore: Juric.