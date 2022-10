Serie A, club nel caos: tifosi furiosi, cosa è accaduto in città

Serie A, caos e polemiche per i risultati della squadra. La società non cambia idea; i tifosi, invece, hanno le idee chiarissime.

Sono momenti difficili e complessi per la Sampdoria di Marco Giampaolo. Il club blucerchiato è stato autore di un avvio di campionato decisamente sotto le aspettative. La formazione genovese non è stata in grado di conquistare più di due punti ed è ultima in classifica generale del campionato di Serie A 2022/2023.

Ancora a secco di vittorie, il club è nel caos totale. Due pareggi e cinque sconfitte non hanno fatto altro che acuire il malessere della tifoseria che non è affatto felice dell’operato della squadra e dell’allenatore Marco Giampaolo. Nonostante i risultati negativi, però, il tecnico resta saldo in panchina.

Serie A, Sampdoria ultima in classifica: i tifosi chiedono la vittoria

Prima della sosta per le Nazionali, infatti, il club blucerchiato ha confermato il tecnico, chiedendo tempo per sistemare le cose e ribattendo la strada già percorsa da inizio stagione. Giampaolo resta, almeno per il momento, ma ora di fronte c’è il Monza di Raffaele Palladino, galvanizzato dopo la vittoria contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Servirà fare bene e provare a centrare la prima vittoria stagionale. Lo chiedono a gran voce soprattutto i tifosi che, oggi, si sono dati appuntamento all’esterno del centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco per far sentire la propria voce. Come riferisce il portale ‘Tuttomercaoweb.com’ i gruppi organizzati della Gradinata Sud hanno affisso uno striscione: “Adesso basta, vincete!”. Un messaggio chiaro e conciso che non lascia spazio ad alcun dubbio. I tifosi chiedono la vittoria a gran voce.