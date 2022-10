“Se lo faccio mi mangia”: Milan, il retroscena impensabile su Pioli

Il retroscena del giocatore sulla vittoria del Milan sull’Empoli: la rivelazione su Stefano Pioli è davvero inaspettata.

Non è stato facile nel primo tempo per il Milan dominare l’Empoli. La squadra di Zanetti ha saputo resistere ai tentativi rossoneri di Giroud e Leao e a sua volta ha impensierito la difesa degli ospiti. Con l’infortunio doppio di Saelemaekers e Calabria tutto sembrava aver preso la piega peggiore per Pioli e invece alla fine il Milan si è imposto per 1-3 con un finale di match davvero molto interessante.

Tra i principali interpreti c’è stato Sandro Tonali, centrocampista del Milan, intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’ al termine della gara per commentare la vittoria, che ha permesso di avanzare in classifica e avvicinarsi alla capolista Napoli.

Per Tonali è stato un match speciale perché ha indossato anche la fascia da capitano, sebbene abbia dichiarato che avrebbe preferito vivere questo momento in modo diverso e “non dopo tre infortuni, contando anche quello di Theo Hernandez. Mi dispiace per Kjaer, Calabria e Theo”.

Empoli-Milan, Tonali: “Il mister mi mangia se…”

Il centrocampista sottolinea la crescita che ha avuto la squadra, soprattutto da quando Stefano Pioli la dirige. Proprio circa il mister Tonali in modo simpatico dichiara in diretta: “Non è facile trovare le motivazioni a un minuto dalla fine e dopo aver subito un gol su punizione. Se aspetto e guardo dov’è uscita la palla precisamente, il mister mi mangia!“.

Il giocatore si riferisce all’episodio della rete di Leao sul finale, rispetto alla quale il mister si è complimentato per la “furbizia” di Tonali sull’azione, e spiega: “Anche questo fa capire che siamo cresciuti. Ho ricevuto la la palla, io ero lì e ho visto subito che c’era Rafa. Bisogna stare sempre attenti e concentrati”.