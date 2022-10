Inter, che frecciata del grande ex a Inzaghi: “Ma non si marca più?”

Il grande ex dell’Inter ha mandato una frecciata a Simone Inzaghi e ai giocatori dopo la sconfitta contro la Roma

Il grave momento di forma dell’Inter è stato certificato ieri dalla quinta sconfitta in dieci partite. Tutti gli scontri diretti sono stati persi, anche in Champions League con il Bayern Monaco. Poi la sconfitta di Udine, arrivata dopo esser andati in vantaggio. I nerazzurri si sono dimostrati fragili dal punto di vista mentale: dopo un episodio sfavorevole, infatti, è sempre arrivata una serie di errori e poi la sconfitta.

Anche ieri, la squadra di Inzaghi è andata in vantaggio con Dimarco. Poi è stata raggiunta dal gol di Dybala, con annesso erroraccio di Handanovic, prima del gol vittoria per la Roma segnato da Smalling. Un gol che non è andato giù ad Aldo Serena, grande ex attaccante dell’Inter.

Inter-Roma, la frecciata di Serena per il gol di Smalling

Aldo Serena, ex attaccante dell’Inter, sul proprio profilo Twitter ha analizzato così il gol di Smalling: “Punizione laterale e tre giocatori della Roma in zona palla, con Skriniar, da solo e in ritardo. Ma non si marca più? Gli errori contro l’Udinese non hanno insegnato nulla?”. L’errore difensivo della squadra di Inzaghi è evidente, il fatto è che non è il primo in stagione e considerando l’andazzo, è difficile che sia l’ultimo.

Serve una svolta all’Inter nelle prossime partite, martedì arriverà il Barcellona di Robert Lewandowski al Meazza. Una squadra che punisce al minimo errore e un’eventuale sconfitta potrebbe risultare decisiva. L’uscita dalla Champions League potrebbe essere un danno per le casse del club nerazzurro, già molto provate dai problemi di Suning.