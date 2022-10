Juventus, questa non ci voleva: brutto episodio prima del Bologna

Nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A la Juventus cerca riscatto nel match contro il Bologna di Thiago Motta.

La Juventus di Massimiliano Allegri sfida, nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A, il Bologna di Thiago Motta. Sfida quasi da dentro o fuori per i bianconeri che hanno iniziato la stagione nel peggiore dei modi. La società bianconera, ed i suoi tifosi, non si aspettavano assolutamente un inizio del genere.

La proprietà bianconera ha realizzato una delle campagne acquisti più importanti degli ultimi anni, accontentando quasi in toto il tecnico bianconero Allegri. La squadra però ha evidenziato diverse lacune e finora non ha assolutamente reso secondo le aspettative.

Dieci punti in sette giornate e zero punti in Champions League sono il ruolino di marcia della squadra torinese, in difficoltà su tutti i fronti. La Juve si ritrova, dopo solo un mese dall’inizio della stagione, ad un passo dall’eliminazione dalla Champions e in difficoltà nella lotta scudetto.

Juventus, contestazione nei confronti della squadra

Come riporta Dazn nel prepartita di Juventus-Bologna la curva bianconera ha effettuato una contestazione nei confronti della squadra e di Massimiliano Allegri. Uno stadio tutt’altro che pieno ed un clima piuttosto freddo nei confronti dei giocatori ed anche del tecnico, in un momento molto difficile.

La sfida contro il Bologna diventa, anche per questo, molto importante in casa bianconera. Questa sfida, insieme al match di Champions League contro il Maccabi, deve segnare un punto di svolta nella stagione della Juventus e di Massimiliano Allegri. I bianconeri non possono più sbagliare ed anche i tifosi hanno voluto questa sera ricordare ciò.