Juventus, la notizia fa gongolare Allegri: succede prima del Bologna

Juventus, attenzione alla notizia che spunta prima della gara contro il Bologna. Adesso gongola anche Allegri

Poche ore al fischio di inizio di Juventus-Bologna. Per i bianconeri sarà una gara cruciale, soprattutto dopo la sconfitta arrivata a Monza poco prima della sosta per le nazionali. Adesso, smaltite le due settimane di pausa, la formazione di Allegri è chiamata a rialzarsi e a farlo in fretta.

Anche perché la concorrenza viaggia spedita e non bisogna perdere il passo in vista della lotta Champions League. Ragion per cui la Juventus deve assolutamente scuotersi e riprendere a viaggiare già dalla gara di questa sera contro il Bologna. Intanto, attenzione alla notizia che arriva a poche ore dal fischio di inizio. E che fa gongolare Allegri e tutto il pubblico bianconero.

Juventus, notizia a sorpresa: ora Allegri può gongolare ed incrociare le dita

Notizia che riguardano le condizioni di Theo Hernandez. Il fortissimo esterno del Milan è ancora alle prese con un infortunio muscolare che lo ha colpito nelle ultime settimane. E resta ancora a forte rischio in vista della gara di sabato prossimo, proprio contro la Juventus. L’ex Real Madrid, infatti, ha continuato ad allenarsi a parte quest’oggi, nella speranza di assorbire quanto prima lo stiramento al muscolo lungo dell’adduttore destro.

Una notizia che tiene in ansia Stefano Pioli, ma che fa ben sperare anche Massimiliano Allegri e la sua Vecchia Signora. La presenza o meno di Theo Hernandez può influire già ai nastri di partenza del prossimo Milan-Juventus. Ed è forte la sensazione che il dubbio Theo sarà il grande tormentone di questa settimana di avvicinamento al match di San Siro, in programma sabato 8 ottobre alle 18.00.