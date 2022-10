Serie A, ancora un esonero dopo quello di Giampaolo? Parla il presidente

Caos in Serie A: dopo l’esonero di Giampaolo, un’altra panchina sembra a serio rischio. C’è l’annuncio in diretta del presidente.

Non è stata una domenica semplice per alcune panchine in Serie A. Basta chiedere a Marco Giampaolo, esonerato dalla Sampdoria dopo la brutta sconfitta rimediata a Marassi per mano del Monza neo-promosso. Una brutta pagina, che però non ha interessato soltanto i blucerchiati. Anzi, l’esonero dell’ex Milan e Torino potrebbe non essere l’ultimo in questo ottobre di campionato.

Altra panchina a serio rischio, infatti, risulterebbe anche quella di Davide Nicola. Il tecnico della Salernitana è finito nell’occhio del ciclone dopo il tremendo 5-0 subìto in casa del Sassuolo. Un risultato pesantissimo, accompagnato da una prestazione pessima. E che ha scatenato anche le ire del direttore sportivo Morgan De Sanctis, senza peli sulla lingua nell’immediato dopo gara di Reggio Emilia.

Salernitana, Nicola verso l’esonero? Iervolino svela tutto in diretta

Uno sfogo che è stato accompagnato nel day-after dalle parole del patron granata, Danilo Iervolino. Ai microfoni di ‘Lira TV’, il presidente della Salernitana c’ha messo la faccia e ha lungamente spiegato e analizzato il momento difficile del proprio club. E se questo momento difficile culminerà con l’esonero o meno di Nicola, è un quesito tutto da risolvere.

“Nicola è l’allenatore della Salernitana, ho avuto modo di parlare sia con lui che con De Sanctis. Le responsabilità sono da dividere tra tutti noi – ha spiegato Iervolino, che poi ha continuato – Ora guardiamo al prossimo impegno, ci sono molte cose su cui lavorare. Al mister abbiamo rinnovato la nostra fiducia. Ci ha portato alla salvezza e quest’anno siamo partiti molto bene. Poi buio pesto: occorre equilibrio ora, ma un campanello d’allarme esiste ed è serio”.