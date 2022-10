Milan, il grande ex fa tremare i tifosi: “Difficile trattenerlo”

Il Milan, dopo la vittoria ottenuta al fotofinish contro l’Empoli, pensa già alla Champions ma l’annuncio dell’ex spaventa i tifosi rossoneri.

Il Milan continua la propria corsa in Serie A. E mercoledì sera, a Stamford Bridge, anche la corsa in Champions League contro il Chelsea. Un calendario dai ritmi serrati, per cui gli infortuni ora preoccupano. In ottica mercato, poi, è arrivata una dichiarazione da parte di un grande ex che spaventa i tifosi rossoneri.

La Serie A, quindi, procede a gonfie vele con i suoi numerosi impegni ravvicinati. Ad attendere il Milan ci sarà anche il big match contro il Chelsea in Champions nella serata di mercoledì. Ora più che mai, con nomi importanti out, Stefano Pioli vuole affidarsi alle sue certezze.

L’ex giocatore del Milan, Demetrio Albertini, ha parlato al termine dell’evento tenuto in occasione del ‘Gran Gala del Calcio 2022’ da parte di ‘AIC’. Dicendo la sua su diversi aspetti del club. Il suo pensiero ha riguardato, con l’occasione, anche un giocatore in particolare che per i rossoneri è fondamentale. Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Milan, senti l’ex Albertini: “Leao? È una situazione molto complicata…”

Demetrio Albertini, importante ex calciatore del Milan, ha perciò affermato senza tanti giri di parole: “Molto difficile trattenere Leao. Credo che il Milan abbia una situazione di gestione molto complicata vista da fuori. Tante volte però è il desiderio del giocatore e dipenderà da lui e da cosa vuole fare”.

“Ora – ha spiegato l’ex centrocampista – si conosce il progetto del Milan: stanno crescendo tanti giocatori, hanno vinto lo scudetto meritatamente. Hanno allenatore e società solida, si migliora di volta in volta”. Infine, ha aggiunto: “Dipenderà da cosa vorrà lui personalmente“.