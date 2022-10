Roma-Totti, spunta lo ‘smacco’ improvviso: la reazione sorprende tutti

La Roma vince a Milano, ma occhio allo ‘smacco’ improvviso che riguarda Totti e un’altra vincente della Serie A. La reazione è sorprendente

La vittoria di San Siro è stata pesantissima, anche perché catapulta la Roma di José Mourinho nuovamente tra le migliori squadre della nostra Serie A. E battere una diretta concorrente come l’Inter (seppur in crisi) aggiunge un sapore diverso ai tre punti guadagnati dai capitolini in terra lombarda.

Nell’ottava giornata di Serie A, però, a brillare non è soltanto la Roma. C’è anche un ex Roma che è tornato a far discutere di sé, nella maniera più dolce e spettacolare possibile. Il nome ed il cognome corrispondo a quelli di Gianluca Caprari, autore di una rete davvero magnifica nel 3-0 che il suo Monza ha rifilato alla Sampdoria.

La Roma, il Monza e il paragone Caprari-Totti: la reazione sui social sorprende tutti

Una rete che a qualche ardito appassionato avrà ricordato il celebre tiro al volo di Totti, proprio contro la Sampdoria e proprio in quella mattonella di Marassi. Un paragone che anche il Monza ha fatto presto a pubblicare sul proprio account Twitter, con un meme tanto ironico quanto celebrativo per la splendida rete dello stesso Caprari.

Un vero e proprio ‘smacco’ per la Roma ed il tifo giallorosso, con la stessa società capitolina che ha replicato ufficialmente all’ironia del Monza. A meme risponde meme, con il club dei Friedkin che si dimostra ancora una volta molto smart e molto simpatico nel proprio lavoro sui social. Una reazione che ha sorpreso in positivo sia i tifosi di Roma e Monza e che avrà strappato un sorriso anche allo stesso Francesco Totti. Almeno è quello che si augurerà il social media manager dei brianzoli.