Chelsea-Milan è anche mercato: nomi pesanti sul tavolo delle trattative

Non solo Champions League, il match tra Chelsea e Milan si gioca anche sul tavolo del calciomercato. Diversi i nomi in ballo tra le due squadre.

Il prossimo turno di Champions League vedrà Chelsea e Milan affrontarsi. Un match che, soprattutto per gli inglesi è fondamentale. Dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria e il pari contro il Salisburgo i Blues occupano l’ultimo posto del girone, dove invece il Milan svetta capolista con 4 punti.

Tra le due squadre però non c’è solo il campo. Mentre allenatori e giocatori saranno impegnati per ottenere i tre punti, le dirigenze, come riporta Tuttosport, potrebbero approfittarne per osservare alcuni profili in ottica calciomercato. In particolare il Chelsea, non è un mistero, ha messo gli occhi su Rafael Leao.

L’attaccante portoghese già questa estate era finito nel mirino del Blues. Il Milan però è riuscito a trattenerlo anche se adesso c’è il rinnovo del contratto può essere un rischio. I rossoneri infatti non hanno ancora trovato l’accordo per il prolungamento e il Chelsea potrebbe approfittarne per tornare alla carica già nei prossimi mesi.

Milan, non solo mercato in uscita: due profili interessanti nella rosa del Chelsea

Le attenzioni però non sono unidirezionali. Perché se è vero che al Chelsea interessa Leao è pur vero che anche al Milan interessano due profili della rosa dei Blues: Ziyech e Broja. Il primo, anche dopo il cambio di allenatore, continua a giocare col contagocce e di certo non si opporrebbe ad un trasferimento al Milan.

Se Ziyech è un profilo da tempo nel mirino del Milan, per Broja l’interesse è più recente. Il 21enne attaccante albanese è stato individuato da Maldini e Massara come potenziale attaccante del futuro. Un’offerta congrua e il Chelsea nemmeno qui si opporrebbe più di tanto alla sua partenza.