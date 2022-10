Milan, Pioli ora può esultare: recupero essenziale per i rossoneri

Il Milan si prepara a Milanello in vista del match da disputare domani sera contro il Chelsea: c’è un recupero importante per Pioli.

Il Milan lavora alla rifinitura in vista della gara di Champions League da dover giocare contro il Chelsea. È importante non commettere passi falsi, specialmente ora che giocatori importanti sono fermi ai box. Proprio in merito a questo discorso, tuttavia, arrivano novità importanti per Stefano Pioli.

Il Milan, dopo la vittoria ottenuta contro l’Empoli all’8^ di Serie A, si sta preparando all’impegno infrasettimanale contro il Chelsea. Torna la Champions League e per Pioli torna anche un giocatore importante a disposizione.

Questa mattina si sta svolgendo, infatti, la rifinitura a Milanello per l’importante gara da dover giocare e in gruppo ha preso parte all’allenamento anche un giocatore che non si vedeva da un po’. Origi è, infatti, tornato dopo il problema fisico.

Milan, ecco di nuovo Origi: presente per l’allenamento con il gruppo in vista del Chelsea

Manca sempre meno alla sfida che il Milan dovrà giocare contro il Chelsea nella serata di domani. Lo Stamford Bridge si prepara ad accogliere i rossoneri per la terza giornata della fase a girone di Champions League.

Proprio in vista della gara, in un momento complicato sotto l’aspetto degli infortuni, Stefano Pioli può contare sulla ripresa di un giocatore che finora è mancato. Si tratta di Divock Origi. L’attaccante è stato fermo ai box per un problema al tendine, problema ora del tutto smaltito. Si è, infatti, allenato quest’oggi in gruppo e sarà a disposizione domani contro i Blues. A riferirlo è ‘MilanNews.it’.