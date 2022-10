Inter in piena crisi, ma nerazzurri chiamati a rialzare in fretta la testa: segui la partita contro il Barcellona LIVE su SerieANews.com

La crisi è totale. Mancanza di risultati, morale sotto i tacchi e una panchina che scricchiola. L’ambiente attorno all’Inter di Simone Inzaghi è tutt’altro che confortevole. Soprattutto è tutt’altro che adatto per avvicinarsi ad una gara così importante come quella contro il Barcellona di Xavi Hernandez.

I catalani sono reduci dalla tirata vittoria di Mallorca, ma sono comunque al centro di un grande momento di forma. In particolare l’attacco, che con l’arrivo di Lewandowski è rinato ed è tornato a far tremare tutte le grandi d’Europa. E l’Inter non è esonerata dall’essere preoccupata dall’impatto di Re Robert.

Champions League, le probabili formazioni di Inter-Barcellona

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Correa. Allenatore: Inzaghi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric Garcia, Marcos Alonso; Busquets, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Dembele. Allenatore: Xavi Hernandez.