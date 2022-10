“Vergognoso…”: Juventus-Bologna, scoppia la polemica all’improvviso

L’opinionista ancora una volta non è stato tenero commentando la partita di domenica sera tra la Juventus e il Bologna di Thiago Motta La Juventus ha ritrovato la vittoria nel confronto di domenica contro il Bologna. La formazione di Max Allegri ha siglato tre reti con i felsinei di Thiago Motta. I bianconeri hanno dato sensazioni di crescita dopo le recenti uscite in cui non erano apparsi al top ricevendo feroci critiche per una partenza tutt’altra che lanciata.



La Juventus dovrà confermare i segnali emersi contro i felsinei nel match di domani sera con il Maccabi Haifa. Una gara da vincere a tutti i costi per aggrapparsi alla speranza del passaggio del turno, che si è complicato dopo le sconfitte contro PSG e Benfica. Nel frattempo, sulla squadra di Massimiliano Allegri, è tornato a prendere la parola Daniele Adani.

Juventus, il giudizio di Adani è stato impietoso ma questa volta fa riferimento al Bologna: “ È stato vergognoso”

Sulla prestazione della Juventus all’Allianz Stadium con il Bologna ha preso la parola Daniele Adani. L’ex difensore di Inter, Fiorentina e Brescia ha espresso il suo parere sulla gara di domenica sera nel corso del classico appuntamento sulla ‘Bobo Tv’.

“Quando la Juventus gioca come domenica ritrova se stessa. Cerca sé stessa nella cattiveria. nel cinismo. I bianconeri hanno giocato nella metà campo avversaria. Mi sono piaciuti diversi giocatori. Su tutti Milik, Vlahovic e Kostic”, ha detto Adani.



Poi su Allegri: “È stato umile. Giusto riconoscere che era fondamentale questa vittoria per continuare ad avere credibilità perché prima di domenica era pari a zero. La partita non è mai stata in discussione ma il Bologna è stato vergognoso. Ha disonorato il calcio”.