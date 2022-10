Inter-Barcellona, ora è ufficiale: tegola pesante, salta il ritorno?

Brutte notizie in arrivo dopo il finale del match tra Inter e Barcellona, il calciatore adesso rischia di saltare il match di ritorno.

Il match tra Inter e Barcellona ha visto prevalere i nerazzurri di misura, grazie ad una rete di Calhanoglu. La partita è però stata accompagnata da diverse polemiche, soprattutto a causa di alcune decisione per certi versi discutibili.

Il Barcellona in particolare si lamenta per un rigore non concesso nei minuti finali a causa di un tocco di mano di Dumfries nel finale. Un episodio che, qualora fosse stato assegnato il rigore, avrebbe certamente potuto cambiare la storia della partita e anche del day after con Inzaghi certamente meno sereno e Xavi d’altro canto meno nervoso.

La sconfitta oltretutto mette in dubbio diverse certezze sul tema qualificazione. La gara di ritorno a questo punto diventa fondamentale per le speranze qualificazione dei blaugrana, ma il tecnico Xavi rischia di arrivarci con un’assenza pesante, quella di Andreas Christensen.

Barcellona, Christensen ko: a rischio la gara di ritorno

Il difensore centrale ex Chelsea, arrivato in blaugrana questa estate a parametro zero, ieri ha infatti abbandonato il campo per infortunio. Sostituito dal veterano Gerard Piqué, c’era tantissima apprensione attorno alle condizioni di Christensen.

Gli esami di questa mattina hanno confermato i sospetti da parte dello staff del Barcellona. Per Christensen si tratta di una lesione al legamento della caviglia. Un infortunio pesante, che lo costringerà quasi certamente ad un lungo stop. La gara di ritorno di settimana prossima, che potrebbe essere decisiva per la qualificazione agli ottavi, è dunque a fortissimo rischio. Per Xavi una brutta tegola, con il tecnico spagnolo che dovrà quasi certamente sostituire il suo difensore, magari dando appunto spazio al veterano Piqué dal primissimo minuto.