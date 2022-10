“Frustrante…”: Inter, arriva la dura ammissione da uno dei protagonisti

L’Inter ha battuto il Barcellona in casa grazie al gol di Calhanoglu, ottima prestazione della squadra di Inzaghi

La vittoria conquistata in casa contro il Barcellona ha permesso all’Inter di fare un grande balzo in avanti nel girone di Champions. La prossima settimana ci sarà il ritorno al Camp Nou, coi catalani col dente avvelenato per l’arbitraggio di Vincic. I tre punti servono a Simone Inzaghi per tenere salda la panchina dopo le voci delle ultime settimane, che vedevano un traghettatore al suo posto.

Ma l’Inter si è stretta attorno al proprio allenatore, ne ha dato prova Alessandro Bastoni in un’intervista rilasciata a Sportmediaset: “Contro l’Udinese ho avuto una reazione forte. Era frustrazione contro me stesso”. Chiaro riferimento alla sconfitta della Dacia Arena per 3-1, col difensore centrale sostituito alla mezzora dopo un’ammonizione ricevuta.

Inter, Bastoni parla della vittoria e di Inzaghi

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset anche di Inzaghi: “Abbiamo vinto anche per lui, perché c’erano state delle voci che dicevano che qualcuno gli remasse contro. Mai stato così. Ognuno di noi ha sempre combattuto per l’altro”. Prosegue poi il difensore nerazzurro: “Perdere tanti punti in campionato è stato frustrante. Sapevamo che dovevamo cambiare qualcosa, ci siamo parlati e abbiamo concluso che dovevamo essere presenti l’uno per l’altro”.

Parole importantissime quelle di Bastoni, che ha ammesso il periodo frustrante che ha vissuto lui stesso e anche l’Inter. Troppi risultati negativi in campionato, ben quattro sconfitte su otto partite che hanno messo la squadra in difficoltà. Sabato ci sarà la sfida col Sassuolo, che servirà per recuperare punti in campionato in virtù anche dello scontro diretto tra Milan e Juventus.