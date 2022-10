Caos Inter-Barcellona: richiesta del club alla UEFA, pronta la vendetta

Continua a far discutere quando accaduto in campo nella sfida tra Inter e Barcellona: un club si è mosso, pronta la vendetta.

Il paradiso e l’inferno. Continuano ad essere diametralmente opposti gli stati d’animo dell’Inter e del Barcellona in seguito alla gara andata in scena martedì al “Meazza”. I nerazzurri, infatti, si sono rilanciati nel girone rinsaldando la traballante panchina di Simone Inzaghi. Per i blaugrana, tornati al primo posto della Liga a scapito del Real Madrid, la sconfitta ha rappresentato un’inattesa doccia fredda anche per le modalità attraverso cui è maturata.

Sono diverse, infatti, le decisione prese dall’arbitro Slavko Vincic non apprezzate dall’ambiente blaugrana. In primis, quella di annullare la rete del pareggio di Pedro a causa di un precedente tocco di mano di Ansu Fati. Molto contestata, poi, la scelta di non concedere il rigore sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo un presunto mani di Denzel Dumfries.

Episodi che hanno scatenato la rabbia del tecnico Xavi. Il quale, nella conferenza post-gara, si è detto “indignato” per quanto accaduto all’interno del rettangolo di gioco. Gli spagnoli nelle ultime ore hanno quindi valutato l’idea di presentare un reclamo formale alla UEFA al fine di protestare ufficialmente contro l’operato del fischietto, prendendo una decisione definitiva.

Inter-Barcellona, i blaugrana hanno preso una decisione sul reclamo

Il Barcellona, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, avrebbero voluto farsi sentire a Nyon tuttavia alla fine ha prevalso l’opzione di non esporsi in maniera pubblica. Il timore, infatti, è quello di subire una ritorsione alla luce della posizione del club sulla questione riguardante la Superlega (di cui il Barcellona è socio fondatore insieme al Real Madrid e alla Juventus).

Alla UEFA verrà chiesta soltanto una cosa: di non designare più Pol van Boekel, impegnato al var nella partita in questione. Per il resto, i blaugrana già nella giornata odierna proveranno a guardare avanti. Domenica sera si terrà la sfida casalinga contro il Celta Vigo mentre il 12 ottobre avrà luogo la rivincita con l’Inter. Il Camp Nou affila le armi: servirà una vittoria per evitare l’onta dell’eliminazione in Champions League.