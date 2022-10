Juve-Inter, mazzata per i due club: ecco la firma, clausola da 60 milioni

Guai in vista per Inter e Juve. Le strategie di mercato potrebbero cambiare, tutta colpa del Barcellona e di un rinnovo improvviso.

Dopo la sosta per le nazionali, si è ormai tornati in campo. Sabato si torna in campo, e il calendario sarà sempre più fitto fino a quando non ci si fermerà nuovamente per la sosta legata ai Mondiali. Una stagione anomala, quella che stiamo vivendo. Il tutto ha anche condizionato la preparazione dei club, ma anche quelle che sono le strategie sotto il punto di vista del mercato.

E cosi anche le big stanno cercando di studiare le migliori soluzioni per migliorare le rose a disposizione degli allenatori. Anche dopo il Mondale, tra l’altro, bisognerà capire in che modo i giocatori torneranno nei rispettivi club. Il rischio, chiaramente, è quello di andare incontro ad infortuni o sovraccarico sotto il punto di vista fisico.

Tra le squadre che potrebbero fare dei movimenti, perchè costrette dalle situazioni interne, ci sono Inter e Juventus. Per entrambi ci sono delle cose da sistemare in sede di costruzione, e cosi tra la prossima sessione invernale e quella estiva che partirà alla fine del campionato, ci potrebbero essere anche movimenti importanti.

Inter, Juve e Barcellona: l’intreccio inguaia le due big italiane

Il centrocampo è uno dei punti nevralgici sui quali Inter e Juve dovranno mettere mano. Ci sono diversi nomi che entrambe le squadre stanno monitorando e che potrebbero interessare da un lato a Beppe Marotta e dall’altra al suo Arrivabene-Cherubini.

Ad inguaiare i piani delle big italiane, però, potrebbe esserci un retroscena che arriva dalla Spagna. Il Barcellona, infatti, potrebbe trovarsi costretto a rinunciare al grande obiettivo di mercato per il centrocampo dei catalani. Secondo quanto riportato da ‘Carrusel Deportivo’, infatti, Martin Zubimendi sarebbe pronto a firmare il rinnovo con la Real Sociedad. Una clausola, all’interno del contratto, da 60 milioni di euro, che rappresenterebbe di fatto un muro invalicabile per il giocatore classe ’99.

Il Barcellona, in questo modo, sarebbe costretto a rivedere di netto i propri piani. Addio al centrocampista, spagnolo, dunque, e nuove strategie che andrebbero anche a rovinare i piani di Inter e Juve. Si, perchè gli obiettivi ‘sostitutivi’ della squadra italiana porterebbero i nomi di Jorginho e Tielemans, entrambi elementi finiti nel mirino di Inter e Juventus.

E cosi le due italiane si troverebbero sul punto di fronteggiare il Barcellona sul mercato. Una situazione da monitorare attentamente, ma la verità è che per Inter e Juve le strategie potrebbero nuovamente subire importanti stravolgimenti.