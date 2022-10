Serie A, lascia il club a stagione in corso: colpo di scena

Nuovo colpo di scena in Serie A: un calciatore, attualmente fermo ai box per infortunio, ha deciso di ritirarsi a stagione in corso.

Dall’inizio della Serie A sono trascorsi quasi due mesi e in questo lasso di tempo si sono verificati già numerosi colpi di scena. Il Bologna, il Monza e la Sampdoria per esempio hanno deciso di esonerare i rispettivi allenatori cambiando guida tecnica, così da cercare di trasmettere ai calciatori nuovi stimoli dopo i deludenti risultati fin qui ottenuti. L’ennesima sorpresa è arrivata oggi e riguarda un calciatore.

Franck Ribery, infatti, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. La sua ultima presenza in campo, in particolare, risale al 15 agosto: 36 minuti contro la Roma, in occasione della prima partita di campionato. Altri 60 li aveva accumulati una settimana prima, nella gara di Coppa Italia persa per mano del Parma. Poi, però, è arrivato un nuovo infortunio che lo ha costretto a restare ai box in queste settimane.

Per tornare a calcare il rettangolo di gioco l’ex Bayern (40 anni ad aprile) avrebbe dovuto operarsi e seguire un rigido programma di riabilitazione. Da qui la decisione, confermata nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’, di dire basta e porre fine ad una carriera mitologica ricca di soddisfazioni e di trofeo. Il suo futuro, in ogni caso, continuerà ad essere alla Salernitana seppur con un ruolo differente.

Serie A, Ribery si ritira ma resta alla Salernitana

Il presidente Danilo Iervolino, in particolare, gli ha chiesto di diventare dirigente nonché ambasciatore del club mettendo sul piatto un contratto fino al 30 giugno 2024. Una proposta gradita da Ribery intenzionato, al tempo stesso, a seguire il corso da allenatore a Coverciano. Non è escluso, quindi, che in futuro possa entrare a far parte anche dello staff tecnico granata. Il matrimonio tra le parti, quindi, è destinato a proseguire.

Il rapporto tra l’allenatore Davide Nicola ed il numero uno del club, invece, è diventato quanto mai teso a causa delle due sconfitte consecutive rimediate per mano del Lecce e del Sassuolo. Domenica, contro il Verona, dovrà necessariamente arrivare una vittoria e una prestazione di livello. In caso contrario, la Salernitana è pronta a voltare pagina. Nicola è stato avvertito.