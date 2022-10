Tutto pronto per il fischio di inizio di Milan-Juventus, match delle ore 18:00 valido per la nona giornata di Serie A 2022/2023.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Milan-Juventus, big match del sabato del nono turno di campionato di Serie A 2022/2023. Alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano, mister Stefano Pioli ospita i bianconeri di Massimiliano Allegri.

Il match mette in palio punti importantissimi in ottica classifica generale. La gara preannuncia spettacolo. I padroni di casa sono decisi a ripartire alla grande dopo la batosta contro il Chelsea; i piemontesi, invece, vogliono dare continuità al successo contro il Maccabi Haifi in Champions League.

Milan-Juventus, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Jungdal, Thiaw, Dest, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Adli, De Ketelaere, Rebic, Origi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, McKennie, Fagioli, Soulé, Kean.