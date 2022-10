Probabili formazioni 9^ giornata Serie A: la decisione su Milik e Pellegrini

Tutte le probabili formazioni della 9^ giornata: spicca la sfida di San Siro tra Milan-Juventus. Allegri potrebbe recuperare Milik dopo il recente acciacco muscolare. Emergenza totale per Pioli, il quale recupererà solo Theo Hernandez

La 9^ giornata di Serie A è pronta a entrare nel vivo. Aprirà le danze il match del Mapei Stadium tra Sassuolo-Inter. Difficilmente Inzaghi potrà contare sul recupero di Lukaku, al suo posto pronto Dzeko, fuori anche Correa.

Come accennato, in casa Juventus cresce l’ottimismo per Milik, mentre De Sciglio potrebbe stare fuori per circa un mese. Nel Milan ritornerà Theo Hernandez, out Calabria, Kjaer e Messias. Segnali scoraggianti anche per quel che riguarda Origi e Rebic

Nella Roma restano da valutare anche le condizioni di Pellegrini. Il capitano giallorosso, dopo il turno di riposto in Europa League contro il Betis Siviglia, potrebbe tornare a completa disposizione per la sfida casalinga contro il Lecce. Sono attese novità dall’infermeria.

Probabili formazioni 9^ giornata Serie A 2022/2023

Sassuolo-Inter

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez M, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurentiè. All. Dionisi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries/Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

Milan-Juventus

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, De Katelaere/Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli/Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Milik. All. Allegri

Bologna-Sampdoria

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic . All. Thiago Motta

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Rincon, Villar; Djuricic, Sabiri, Gabbiadini; Caputo. All. Stankovic

Torino-Empoli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Vojvoda; Miranchuk/Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Juric

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Haas; Bajrami/Pjaca; Satriano, Lammers. All. Zanetti.

Monza-Spezia

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Marì, Izzo; Ciurria/Birindelli, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Mota. All. Palladino

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Nikolaou, Kiwior; Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertsson, Bastoni S; Gyasi, Nzola. All. Gotti.

Salernitana-Verona

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Lovato, Daniliuc, Bronn; Candreva, Maggiore, Coulibaly L, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. All. Nicola

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Hien, Ceccherini; Terracciano, Veloso, Tameze, Doig; Lazovic, Verdi, Henry. All. Cioffi

Udinese-Atalanta

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Bijol, Becao, Perez; Pereyra, Makengo, Walace, Lovric, Udogie; Beto/Success, Deulofeu. All. Sottil

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Malinovskyi, Ederson; Hojlund. All. Gasperini

Cremonese-Napoli

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Aiwu, Locoshvili; Sernicola, Meitè, Pickel/Escalante, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Ciofani/Dessers. All. Alvini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski/Ndombele; Politano, Raspadori/Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Roma-Lecce

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Ibanez; Zalewski, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Ceesay, Strefezza. All. Baroni

Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Kouamè/Jovic, Ikonè. All. Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri