Allarme Inter, doccia fredda per Inzaghi: il dato fa tremare anche i tifosi

Inter, il dato svelato in diretta televisiva lascia di stucco i tifosi: i nerazzurri rischiano grosso contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

E’ in corso proprio in questi istanti il primo tempo di Sassuolo-Inter, match che apre la nona giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Lo score, al Mapei Stadium, è ancora fermo sullo 0-0, con i nerazzurri vicinissimi alla rete del vantaggio con Lautaro Martinez.

Il match, sulla carta, è importantissimo per la squadra ospite di mister Simone Inzaghi. L’Inter, infatti, deve fare i conti con la classifica generale e con gli ultimi risultati che, in campionato, non sono stati affatto entusiasmanti. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Barcellona in Champions League, è tempo di invertire il trend anche in Serie A.

Sassuolo-Inter, Borghi svela un dato su Brozovic

Inzaghi cambia ancora e lo fa per la dodicesima volta. Dall’inizio della stagione ad oggi, infatti, l’allenatore della squadra lombarda, ha schierato ben dodici formazioni diverse. Oggi, oltre ad Onana al posto di Handanovic, si cambia anche a centrocampo, dove Brozovic è ancora assente a causa di alcuni problemi fisici. Al suo posto c’è il nuovo arrivato Asllani.

C’è, però, un dato che gela i tifosi e fa tremare anche Simone Inzaghi. A svelarlo è stato il telecronista di ‘DAZN’ Stefano Borghi che, in diretta televisiva, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Ancora assente Bozovic, l’Inter non ha mai vinto senza il numero 77 in campo: nelle ultime quattro gare, i nerazzurri hanno rimediato due sconfitte e due pareggi senza Brozovic. Una media di 0.5 punti partita senza il centrocampista. Con Brozovic in campo, invece, sono 2.2 punti in media a partita, con 29 vittorie in 42 gare“.