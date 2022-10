Dzeko salva Inzaghi: Inter corsara al Mapei, Sassuolo KO

Finisce con una doppietta di Dzeko e un successo nerazzurro l’anticipo delle 15 della 9a giornata di Serie A tra Sassuolo e Inter.

Il successo europeo in Champions League contro il Barcellona fa bene all’Inter di Simone Inzaghi che, nella complicata trasferta di Sassuolo, riesce a strappare i tre punti grazie ad un Edin Dzeko decisivo.

Dopo il ko contro la Roma e la situazione in classifica e di ambiente non certo ottimale ai nerazzurri era richiesta una vittoria contro un avversario non facile come il Sassuolo di Dionisi. Lo dimostra il fatto che solo a fine primo tempo l’Inter riesce ad andare in vantaggio grazie alla rete di Edin Dzeko su assist di Dumfries.

Nella ripresa però il Sassuolo riesce a pareggiare. Allo scoccare dell’ora di gioco è Frattesi a rimettere le cose in parità e a complicare il pomeriggio di Simone Inzaghi. A salvare il tecnico nerazzurro però ci pensa il solito Dzeko. Doppietta e Inter di nuovo avanti a 15′ dal termine. I nerazzurri riescono a concludere il match in avanti e a portare a casa i tre punti.

Inter, Sassuolo battuto e classifica che inizia a respirare.

Dopo il ko contro la Roma la classifica dell‘Inter recitava un bruttissimo score di 4 vittorie e altrettante sconfitte. Con il successo contro il Sassuolo i nerazzurri riescono, dopo due ko consecutivi, ad iniziare la risalita, staccando proprio il Sassuolo fermo a quota 12 punti.

Ecco la classifica aggiornata: Napoli 20, Atalanta 20, Udinese 19, Lazio 17, Milan 17, Roma 16, Inter* 15, Juventus 13, Sassuolo* 12, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce 7, Salernitana 7, Empoli 7, Monza 7, Bologna 6, Verona 5, Cremonese 2, Sampdoria 2.

*una partita in più