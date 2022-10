Inter, Inzaghi ha finalmente deciso: basta alternanza

L’Inter di Inzaghi affronterà oggi un match molto delicato contro il Sassuolo di Dionisi, una sfida del campionato di Serie A.

Nell’ultimo turno di Champions League l’Inter di Simone Inzaghi ha reagito al momento critico conquistando una bella vittoria contro il Barcellona. L’inizio stagione del club nerazzurro è stato traumatico ed ora la squadra è attesa ad un tour de force molto importante.

Nella giornata odierna l’Inter aprirà la nona giornata di campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Dionisi. Il club milanese è chiamato ad una reazione anche in campionato dopo le sconfitte contro Roma e Udinese. Quattro sconfitte ad inizio Ottobre sono tantissime e la squadra rischia di allontanarsi troppo dai piani alti della classifica.

Il club, secondo in classifica lo scorso anno, fatica a trovare la quadra e gli infortuni di questa parte di stagione non aiutano. Anche oggi Inzaghi dovrà fare a meno di Brozovic e Lukaku, ma uno dei temi principali riguardanti la squadra è la scelta del portiere, Samir Handanovic o Andrè Onana.

Inter, possibile sorpresa tra i pali

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce di sensazioni particolari in vista della sfida contro il Sassuolo. Inzaghi pensa ad un sorpasso tra i pali e, dopo la vittoria sul Barcellona, Onana potrebbe debuttare anche in Serie A. Un avvicendamento che per i tifosi e gli addetti ai lavori sembra prima o poi scontato.

Onana è il nuovo che avanza mentre Handanovic è ormai nella fase finale della sua carriera. inzaghi però non vuole turbare gli equilibri dello spogliatoio, Samir è il capitano nerazzurro ed il tecnico potrebbe far disputare una serie di gare a testa ai due portieri, senza più l’alternanza.