Juventus-Vlahovic, parole durissime: è crisi per l’ex Fiorentina?

Dusan Valhovic non sta attraversando un buon momento di forma. Le parole sull’attaccante della Juventus sono nette.

La sconfitta di ieri contro il Milan riapre la crisi in casa Juventus. La vittoria di Champions League contro il Maccabi sembra essere stata solo un intermezzo. In campionato però sembrano essere riemersi tutti i problemi di questo inizio di stagione.

Il principale indiziato è senza alcun dubbio il tecnico Massimiliano Allegri. La sua seconda avventura sulla panchina bianconera sembra essere di natura totalmente opposta rispetto alla prima avventura, piena di trofei e successi.

Fino ad ora la stagione bianconera, nonostante una campagna acquisti non certo di secondo piano, parla di una girone Champions League con una sola vittoria e una qualificazione in bilico, ed un campionato in cui al momento i bianconeri si trovano già lontani dalla vetta.

Juventus, Vlahovic nel mirino: Adani ci va giù pesante

Non solo l’allenatore. Anche i calciatori sono nel mirino. Uno di quelli più criticati è Dusan Vlahovic. L’attaccante sembra il lontano parente del bomber visto a Firenze. Nonostante il bottino di 6 gol possa non sembrare così malvagio, Vlaovic deve comunque fare i conti con alcuni giudizi severi.

Come quello di Adani che, ai microfoni di Rai Sport, ci va giù pesante: “Nessuno mette in dubbio l’impegno, ma la partita di ieri contro il Milan è stata forse la peggiore da quando è alla Juventus. Rimane forte, ma ieri ha sbagliato quasi tutto. La Juve l’ha pagato quanto valeva, ma adesso c’è bisogno di un aiuto e di un contesto che lo faccia rendere al meglio.”