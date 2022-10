Mourinho gela tutti su Dybala: lo ha detto per davvero a Dazn

La Roma vince contro il Lecce grazie al gol di Paulo Dybala, ma le parole di Mourinho sulle sue condizioni nel post-partita ora gelano tutti.

La Roma vince anche e soprattutto grazie al gol segnato su rigore da Paulo Dybala. L’argentino è stato, tuttavia, poi costretto ad essere sostituito perché, proprio calciando il rigore, ha sentito dolore alla coscia sinistra. Le parole di Mourinho nel post-partita sulle condizioni dell’attaccante preoccupano molto.

Paulo Dybala è andato a segno per cinque partite di seguito, cosa che gli non succedeva dai tempi del Palermo. Nel momento in cui ha segnato, però, ha sentito anche un fortte dolore e ha dovuto raggiungere la panchina.

Seduto insieme ai suoi compagni e con il ghiaccio sulla coscia sinistra, Dybala è stato inquadrato in lacrime. Ulteriori esami strumentali verranno svolti nelle prossime ore, ma le parole di Mourinho preoccupano i tifosi giallorossi, l’intero club. E anche l’Argentina.

Roma-Lecce, le parole di Mourinho preoccupano molto: queste le dichiarazioni in merito alle condizioni di Dybala

Come riferito dai canali di ‘Dazn’: “La Roma fa sapere che non ci sono ulteriori diagnosi perché il club si prenderà tutto il tempo per capirne di più”. Il labiale di Paulo Dybala è stato in ogni caso più che chiaro: “Mi fa malissimo“, ha riferito mentre si dirigeva verso panchina senza neppure aspettare l’intervento dello staff medico.

Adesso, oltre questo, preoccupano anche tanto le parole di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha, infatti, riferito sempre a ‘Dazn’: “Io dico male, per non dire molto, molto male. Purtroppo è più molto male che male. Mondiali? Non sono un dottore e non ho parlato con uno di loro. Ma per come ho parlato con Paulo io la vedo difficile“.