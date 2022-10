Roma, non solo Dybala: l’annuncio su un altro big gela i tifosi

La Roma ha vinto contro il Lecce, difendendo il risultato con le unghie e con i denti, ma non sono mancate le cattive notizie: out non solo Dybala.

La Roma di José Mourinho ha ottenuto la vittoria contro il Lecce. Con una gara che ha regalato non pochi colpi di scena, da una parte e dell’altra. I giallorossi hanno difeso con le unghie e con i denti questo risultato, specialmente dopo l’infortunio rimediato da Paulo Dybala. L’annuncio su un altro big lascia i tifosi senza parole.

La Roma ha, quindi, ottenuto un’importante vittoria in casa contro il Lecce. A portare in vantaggio i giallorossi ci ha pensato l’ennesimo gol di Paulo Dybala. In 11 appuntamenti, infatti, l’argentino è andato fin qui a segno ben 7 volte.

La squadra di José Mourinho è perciò salita a 19 punti, andando a meno uno da terzo e quarto posto, a meno due dal secondo e a meno quattro dal primo occupato in solitaria dal Napoli. Una tegola però ha colpito il gruppo: Dybala è stato costretto a lasciare il campo per infortunio appunto. E le sue condizioni non sono le uniche a tenere con il fiato sospeso. Ecco infatti cos’è successo a Nicolò Zaniolo.

Roma-Lecce, dopo Dybala preoccupano le condizioni di Zaniolo: ecco cos’è successo all’Olimpico

Si è da poco conclusa questa domenica sportiva che ha visto, questa sera, andare in scena il match tra Roma e Lecce. I giallorossi hanno vinto per 2-1 contro il club salentino, grazie al gol segnato da Paulo Dybala su rigore. Gol che si è andato ad aggiungere al primo di Smalling. Al Lecce, quindi, non è bastata la rete siglata da Strefezza.

Adesso preoccupano, tuttavia, proprio le condizioni dell’attaccante argentino. Nel momento in cui ha calciato dagli undici metri ha sentito tirare la coscia sinistra ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Non solo lui preoccupa però Mourinho, ma anche Zaniolo.

Il numero 22 giallorosso, infatti, è stato sostituito dal portoghese al termine del primo tempo. Al suo posto è subentrato Tammy Abraham e la scelta ha inizialmente stupito i tifosi. Poi l’annuncio con le motivazioni del cambio è arrivato con Riccardo Mancini, telecronista del match per ‘DAZN’: “Zaniolo non è uscito per motivi tattici, ma in via precauzionale. Ha preso un colpo alla testa nel primo tempo“.