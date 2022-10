Juventus, piove sul bagnato per Allegri: Messi gli rovina i piani

Momento complicato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Anche dall’estero non arrivano buone notizie per i bianconeri.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi. Il club bianconero sta vivendo difficoltà importanti sia in Serie A che in Champions League e gli ultimi risultati sono tutt’altro che favorevoli. Nell’ultima settimana la squadra aveva trovato due vittorie consecutive, ma il ko di San Siro ha portato nuove incertezze.

La squadra bianconera ha affrontato un Milan privo di diversi titolari, ma nonostante ciò non è riuscita a reagire ed è stata letteralmente distrutta nello stadio milanese. Il Milan ha mostrato solidità ed ha reagito al ko di Champions mentre la Juve ha, ancora una volta, evidenziato lacune in tutti i reparti.

In settimana la società bianconera sarà impegnata nel turno di Champions League contro il Maccabi, una trasferta non impossibile ma che preoccupa visto gli ultimi risultati. Allegri è chiamato a reagire e la squadra bianconera deve solo vincere con la qualificazione agli Ottavi che appare molto complicata.

Juventus, Messi potrebbe saltare PSG-Benfica

Il club della famiglia Agnelli guarderà con attenzione anche l’altro match del girone, la sfida tra PSG e Benfica. Al momento le due squadre guidano la classifica a quota 7 punti e si affronteranno per il primato nel girone. Visto il tenore delle avversarie la Juve spera in una vittoria del PSG (sicuramente più vicino alla qualificazione), ma non sono in arrivo buone notizie.

Secondo quanto riporta Le Parisien il campione argentino Lionel Messi salterà la sfida di Champions League con il Benfica. Il giocatore ha riportato una piccola contrattura in Portogallo, nel match di andata, ha saltato la sfida di campionato e quasi sicuramente salterà la sfida di Champions League. Una brutta notizia per la Juve ed i suoi tifosi.