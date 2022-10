Ansia Dybala, stop lungo e tifosi gelati: Mourinho nei guai

La Roma di Josè Mourinho deve fare i conti con il brutto infortunio rimediato da Paulo Dybala. Lo stop dell’argentino sarà lungo.

Guai in arrivo per la Roma di Josè Mourinho. Il tecnico del club giallorosso, dopo la vittoria contro il Lecce di ieri sera, deve fare i conti con l’infortunio rimediato da Paulo Dybala. La punta di diamante dell’attacco capitolino, vero e proprio gioiello del calciomercato estivo, ha dovuto abbandonare anzitempo il terreno di gioco.

Prima la gioia del gol contro il Lecce e, subito dopo, la richiesta di cambio alla panchina per un forte dolore al quadricipite. Una brutta gatta da pelare per la società capitolina che, adesso, rischia di perdere per un bel po’ uno dei suoi uomini migliori.

Roma, infortunio Dybala: tempi di recupero

La Roma vive un lunedì quasi tragico. Le parole di Josè Mourinho nell’immediato post partita non fanno ben sperare. La sensazione, al momento, è che possa trattarsi di qualcosa di piuttosto grave e da non sottovalutare. L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ riferisce le ultime a proposito dello stop forzato dell’argentino.

Secondo il quotidiano, nella giornata di oggi la Joya verrà sottoposta ad esami clinici e visite mediche approfondite per accertare la reale entità del suo infortunio alla coscia sinistra. Solo dopo visita più approfondita sarà possibile stilare i tempi di recupero e capire quando Dybala potrà tornare in campo. Pessimismo all’orizzonte, perché pare che due settimane possano non bastare per recuperarlo. Il motivo? La lesione muscolare sembra essere abbastanza profonda.