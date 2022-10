“Non c’è logica”: caos totale Juventus, scoppia la polemica sui social

Sfida delicata e molto importante per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico è ancora una volta nel mirino.

Tra poco meno di un’ora la Juventus sarà impegnata in Israele contro il Maccabi Haifa, una sfida valida per la quarta giornata di Champions League. Il club bianconero deve già fare i conti con un match decisivo per la sua qualificazione e non può più permettersi passi falsi. Sarà un banco di prova fondamentale per Massimiliano Allegri.

L’inizio stagione della squadra bianconera è stato abbastanza complicato, la Juve è dietro sia in campionato che in Champions League e il tecnico è finito nel mirino delle critiche. L’hashtag Allegriout è stato molto utilizzato in queste settimane ed, a sorpresa, è tornato in voga nel prepartita del match di questa sera.

Allegri, per la sfida in Israele, ha fatto scelte abbastanza sorprendenti e per questo motivo è finito nel mirino della critica. La Juventus ha diramato le formazioni ufficiali, ma i tifosi non hanno apprezzato le scelte del tecnico ed addirittura i fan hanno reputato tutto ciò senza alcuna logica. Nuovamente i social sembrano non perdonare l’allenatore toscano.

Juventus, polemiche per le scelte di Allegri

Il tecnico aveva già anticipato in conferenza della gestione di Milik, giocatore che deve fare i conti con una lunga storia relativa agli infortuni. Allegri ha però sorpreso riguardo due clamorosi cambi, la scelta di mettere in panchina Kostic e soprattutto quella a sorpresa di tenere fuori Bremer. Allegri ha deciso infatti di lanciare dal primo minuto Rugani.

Ecco la formazione ufficiale del club bianconero, impegnata in una delle sfide più importanti di questa prima parte di stagione:

Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Paredes, Rabiot, McKennie; Di Maria, Vlahovic.