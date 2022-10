DIRETTA Maccabi Haifa-Juventus: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Maccabi Haifa-Juventus, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Manca sempre meno al via di Maccabi Haifa-Juventus. Alle ore 18:45, in Israele, i bianconeri cercano il riscatto in Europa dopo la pesante sconfitta contro il Milan di Stefano Pioli. L’unico obiettivo di Max Allegri e della Juve sono i tre punti.

Servirà dare il massimo per provare a conquistare la vittoria e per portare a casa il bottino pieno. Per continuare ad inseguire la qualificazione agli ottavi di finale del torneo, la Juve deve vincere a tutti i costi e buttare un occhio anche a PSG e Benfica.

Maccabi Haifa-Juventus, le probabili formazioni

MACCABI HAIFA (4-2-3-1): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi; Atzili, Chery, Din David; Pierrot. Allenatore: Bakhar. A disposizione: Fucs, Mashpati, Menahem, Arad, Gershon, Eliyahu, Seck, Abu Fani, Levi, Haziza, Rukavytsya, Tchibota.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, Bremer, Cuadrado; Kostic, Rabiot, Paredes, McKennie; Vlahovic, Di Maria. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Gatti, Rugani, Miretti, Locatelli, Fagioli, Soulé, Milik, Kean.