Serie A visibile su Apple TV entro il 2024? Cosa può succedere

Una grandissima rivoluzione potrebbe prospettarsi per la Serie A da qui in breve, ovvero la trasmissione delle partite su Apple TV.

Spesso considerato impopolare per alcune sue esternazioni, ma sempre al passo con i tempi e pronto ad accogliere modernità e rivoluzione. La figura di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel mondo del calcio non è sicuramente tiepida. Il suo modello di gestione è tenuto in alta considerazione e la società che gestisce è da anni in testa alla classifica di Serie A attraverso modelli virtuosi sia economicamente che progettualmente.

In questa stagione di Serie A, la prima dopo il “terremoto” del Covid-19, in particolare il Napoli sembra godere di un ottimo stato di salute. Mentre le solite big sono più o meno in sofferenza, gli azzurri svettano in testa alla classifica.

Non è decisamente un caso se si considerano i campionati precedenti e il presidente del Bari, altro club di proprietà della famiglia De Laurentiis, e in vetta al campionato di Serie B.

Napoli e Apple, De Laurentiis ancora precursore sui diritti tv?

Aurelio De Laurentiis è stato tra i promotori della cessione dei diritti tv della Serie A alla piattaforma multimediale ‘DAZN’, ma ora potrebbe spingere la Lega tra le braccia della Apple. L’idea sarebbe quella di trasferire al colosso nordamericano la trasmissione delle sfide del massimo campionato italiano, considerando che l’azienda intende espandersi proprio nel settore del pallone attraverso lo streaming. Difatti un primo grande passo è già stato compiuto, aggiudicandosi per dieci anni a partire dal 2023 i diritti di tutte le sfide della MLS.

A riportarlo è ‘La Repubblica’, la quale fa riferimento all’incontro tra il patron del Napoli e Tim Cook, CEO di Apple, in occasione della laurea ad honorem che l’Università di Napoli Federico II ha tributato allo statunitense. De Laurentiis potrebbe essere l’anello di congiunzione tra Apple e Serie A per una nuova avventura la quale, si sussurra, potrebbe addirittura già diventare realtà nel 2024.