Inter, Marotta non ha dubbi: annuncio in diretta sul rinnovo

L’Inter sta giocando in questi minuti contro il Barcellona al Camp Nou e nel pre-partita ha parlato Marotta di una questione in particolare. Queste le sue parole.

L’Inter è scesa in campo contro il Barcellona, in una sfida di ritorno della fase a girone di Champions League che è apparsa accesissima fin da prima del fischio iniziale. Nel pre-partita ha poi parlato anche Giuseppe Marotta. Il suo discorso ha colpito l’attenzione dei tifosi nerazzurri.

L’Inter è in questo momento sul rettangolo verde del Camp Nou e sta affrontando un Barcellona che non ha nessuna intenzione di lasciare indietro la possibilità di vincere. Specialmente dopo l’uno a zero incassato a San Siro.

Nel pre-match, inoltre, ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato Giuseppe Marotta. L’amministratore nerazzurro ha parlato della gara, ma anche di un discorso in particolare che sta tenendo con il fiato sospeso tutti i tifosi nerazzurri. Queste sono quindi state le sue parole sul rinnovo ci Milan Skriniar.

Barcellona-Inter, parola a Marotta nel pre-partita: questo il suo annuncio in merito al rinnovo di Skriniar

Giuseppe Marotta ha parlato così ai microfoni di ‘Sky Sport’ facendo riferimento a una questione nello specifico: “Skriniar è un ottimo professionista e un ottimo calciatore. Merita di essere capitano. Se la volontà è identica alla nostra, ci sarà la possibilità di arrivare ad una negoziazione per la conclusione del rinnovo del suo contratto. Si può arrivare a un contratto pluriennale tramite la negoziazione”.

Sulla gara ha poi aggiunto: “La spinta viene dalla vittoria di settimana scorsa, anche un pareggio lo accoglieremmo volentieri. Però dobbiamo essere protagonisti della partita sul campo, dico che è stata preparata bene e i giocatori sono motivati. Ora sta a loro”.