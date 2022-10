Alle 21 spazio al quarto match di questa fase a gironi di Champions League per l’Inter. La squadra di Inzaghi affronta il Barcellona.

Dopo la partita di andata, c’è adesso grande attesa per capire se l’Inter riuscirà a rimettere in piedi una prestazione importante come quella vista alla gara di andata contro i catalani. Certo, ad Inzaghi servono certezze e di sicuro al Camp Nou si prospetta un’impresa tutt’altro che semplice.

Tra l’altro, per la squadra blaugrana la vittoria sembra quanto mai necessaria per evitare di gettare alle ortiche qualsiasi tipo di possibilità di qualificazione. Il tutto rende l’impegno dei nerazzurri ovviamente ancora più complicato.

Barcellona-Inter, le formazioni ufficiali

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Eric Garcia, Piqué, Alonso; Pedri, Busquets, Gavi; Dembélé, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Xavi.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.