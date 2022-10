“580 milioni”: Roma, Friedkin fa le cose in grande e i tifosi sognano

‘La Repubblica’ ha svelato il contenuto dello studio di fattibilità del nuovo stadio della Roma: ritorni importanti per club e territorio

Il successo con il Lecce che ha permesso di annientare la sconfitta rimediata in Europa League contro il Betis. Contro gli andalusi, domani, la Roma cercherà la rivincita per non complicarsi la strada verso la qualificazione in Europa. I giallorossi però non guardano soltanto il lato sportivo.

La famiglia Friedkin punta alla realizzazione del nuovo stadio per il quale potrebbe esserci finalmente una svolta dopo tanti anni in cui è stato discusso il progetto. La realizzazione del nuovo impianto consentirebbe di aumentare i ricavi. Un fattore di non secondaria importanza e che permette ai tifosi romanisti di sognare nuovi orizzonti.

Roma, nuovo stadio: impianto di 61 mila posti, costerà 582 milioni ma i ricavi stimati sono molto alti

Sul nuovo stadio della Roma si è soffermato ‘Repubblica’, che ha indicato alcuni dettagli presenti nello studio di fattibilità. Secondo l’edizione romana del quotidiano, il nuovo impianto avrebbe una capienza di 61mila 891 unità (con una riproposizione 1:1 della curva Sud) e costerebbe circa 582 milioni di euro. Una cifra comunque suscettibile di variazioni, considerato il clima di tensione internazionale che nell’ultimo periodo ha fatto lievitare il prezzo dei materiali. I Friedkin coprirebbero la spesa per poco meno di 151 milioni di euro mentre il resto sarebbe coperto in project financing.

Una cifra molto importante che sarebbe comunque compensata dal ritorno economico. I ricavi per questa nuova opera si calcola ammonterebbero a circa 60 milioni di euro annui.

La Roma infatti prevede di incassare 69.8 milioni a fronte di un costo di gestione che ammonta a circa 12.2. Inoltre si considera che lo stadio possa favorire un indotto di circa 4 miliardi di euro per il territorio.

Il nuovo impianto chiaramente accoglierebbe un museo, uno store e diversi bar oltre ad altri servizi e strutture tra i quali anche un parco giochi per bambini, un anfiteatro, un centro sportivo e poi ancora campi di tennis, padel, basket e calcetto.