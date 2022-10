Segui la partita in diretta di Conference League tra Fiorentina e Hearts: la squadra di Italiano a caccia della vittoria

Vincenzo Italiano vuole i tre punti in Conference League, dopo la pessima sconfitta in campionato contro la Lazio per 0-4. Di fronte alla Fiorentina, al Franchi, ci saranno gli scozzesi dell’Hearts.

La Fiorentina affida la titolarità a Jovic, desideroso di segnare, mentre in porta ci sarà Gollini. La vittoria contro gli scozzesi permetterebbe ai vola di salire in classifica a sette punti e sarebbe la seconda consecutiva nella competizione. Fondamentale per superare il girone.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Hearts

Fiorentina 4-3-3: Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Kouame. All. Italiano.

Hearts 4-3-3: Gordon; Atkinson, Kingsley, Cochrane, Halliday; Devlin, Haring, Grant; Forrest, Humphrys, Mckay. All.: Neilson.