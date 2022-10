Milan, Pioli può sorridere doppio recupero dall’infermeria

Le novità sugli infortunati del Milan potrebbero far sorridere Pioli in vista dei prossimi impegni in campionato e Champions League. Nonostante il recente ko di De Ketelaere, il tecnico potrebbe recuperare due titolari in maniera imminente

Dopo il ko contro il Chelsea, il Milan potrebbe tornare a sorridere grazie ai recupero di Kjaer e Messias. Il centrale difensivo danese potrebbe bruciare le tappe e i tempi di recupero e tornare subito a disposizione del tecnico rossonero già dalla prossima sfida contro il Verona.

Cresce l’ottimismo dall’infermeria. Kjaer, nonostante le sensazioni negative dei giorni scorsi, avrebbe superato totalmente il recente ko muscolare e sarebbe pronto a far ritorno in campo per prendere posto al centro della difesa.

Non solo Kjaer, occhio anche a Messias. Per quel che riguarda l’esterno offensivo brasiliano, Pioli potrebbe puntare su di lui dal primo minuto già dalla 10^ giornata contro il club veneto. L’ottimo impatto di Diaz in posizione di esterno destro, però, potrebbe aprire a un nuovo ballottaggio.

Infortunati Milan, le novità dall’infermeria

Buone notizie per Kjaer e Messias, mentre restano da valutare i tempi di recupero di Calabria, Ibrahimovic e De Ketelaere. Il fantasista belga, il meno grave dei tre, potrebbe tornare in campo entro 7-10 giorni. Per quel che riguarda Calabria, invece, appuntamento con il ritorno in campo al prossimo gennaio 2023.

Capitolo a parte per Ibrahimovic. Dopo l’intervento al ginocchio, il recupero dell’attaccante svedese procede spedito e senza intoppi. Tuttavia bisognerà valutare le sue condizioni una volta ripresi gli allenamenti sul campo e parzialmente con il gruppo. Come accennato nei giorni scorsi, qualora Ibrahimovic non dovesse sentirsi completamente a posto fisicamente, potrebbe meditare anche il clamoroso addio al calcio.