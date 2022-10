Alle 18:00 va in scena il Derby della Mole allo Stadio Olimpico tra Torino e Juventus: ai bianconeri servono i tre punti

La Juventus scende in campo allo Stadio Olimpico nel derby col Torino per uscire dalla crisi. Ai granata servono i tre punti visto il momento negativo che stanno passando. Allegri esclude Paredes e Bonucci dall’undici titolare per scelta tecnica e affida l’attacco a Vlahovic e Kean.

Dall’altra parte c’è un Torino che lancia dal primo minuto Ola Aina e Radonjic rispettivamente sull’esterno e in attacco. I granata fin qui hanno vinto solo con le tre neopromosse. Un bottino magro per quanto creato dalla squadra nelle partite e per le aspettative dei tifosi.

Formazioni ufficiali Torino-Juventus

Torino 3-4-2-1: Milinkovic-Savic; Djdiji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Ola Aina; Miranchuk, Vlasic; Radonjic. All.: Juric

Juventus 4-4-2: Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All.: Allegri.