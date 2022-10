La Juve torna a vincere: Vlahovic stende il Torino nel derby

Il derby di Torino si conclude con un successo da parte della Juventus. I bianconeri fuori dal momento di crisi?

Sabato pomeriggio di Serie A con il derby della Mole. Torino e Juventus si affrontano alle 18:00. Due squadre in un pessimo momento di forma che cercano nella vittoria del derby non solo prestigio, ma anche punti in classifica.

Da un lato un Torino che non vince da quattro partite e che, dopo un ottimo inizio in campionato, è scivolato a metà classifica. Dall’altro lato una Juventus i cui problemi sono noti e sono stati descritti anche da Nedved nel prepartita.

Come ogni derby gara molto tesa, la Juventus ha le occasioni migliori, ma il portiere granata Milinkovic-Savic in più di un’occasione riesce a superarsi e a tenere inviolata la rete. Il Toro ci prova, porta qualche grattacapo, ma alla fine è la Juventus a segnare con Vlahovic nella ripresa.

Juventus, tre punti d’oro nel derby: la decide Vlahovic

I bianconeri, che devono fare i conti anche con l’uscita dal campo di di Bremer, resistono nel finale. Gli spazi si allargano, ma nessuna delle due ne approfitta e la Juventus conduce in porto il risultato. Con questo successo i bianconeri salgono a quota 16, superando per il momento l’Inter in classifica. Torino che invece resta a quota 11.

Ecco la classifica aggiornata: Napoli 23; Atalanta 21; Milan 20; Lazio 20; Udinese 20; Roma 19; Juventus* 16; Inter 15; Sassuolo 12; Empoli* 11; Torino* 11; Salernitana 10; Monza* 10; Fiorentina 9; Spezia 8; Lecce 7; Bologna 7; Verona 5; Cremonese 3; Sampdoria 3.

*Una partita in più