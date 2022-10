Juventus, la vittoria col Toro non basta: piove sul bagnato per Allegri

Allegri non può festeggiare completamente neppure dopo la vittoria con il Torino: il tecnico della Juventus col fiato sospeso fino a domani

Il derby con il Torino ha riportato la Juventus alla vittoria. La strada per ritrovare definitivamente il sorriso tuttavia rimane lunga. I bianconeri devono dare continuità al risultato ottenuto contro la squadra di Ivan Juric. Rimane comunque un punto di partenza importante, necessario soprattutto a stemperare le critiche al termine di un periodo di forte pressione intorno alla formazione di Massimiliano Allegri.

L’allenatore della Juventus intanto teme per le condizioni di un suo calciatore. Gli esami delle prossime ore saranno fondamentali per conoscere lo stato fisico di Gleison Bremer. Il difensore ha chiesto e ottenuto il cambio nella prima parte del secondo tempo della partita di ieri pomeriggio.

Juventus, esami per Bremer: lo staff medico bianconero esaminerà le sue condizioni, sensazioni positive

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ in edicola questa mattina, le condizioni del difensore brasiliano Bremer, peraltro ex Toro e fischiatissimo dai tifosi granata, si conosceranno nella giornata di domani. Sarà infatti quando si sottoporrà ad accertamenti allo ‘JMedical’.

Esami che diranno l’entità del problema accusato nel derby e che serviranno a stabilire eventualmente i tempi di recupero. La sensazione, come spiega ancora il quotidiano milanese, è che il difensore possa essersi fermato in tempo e soltanto a scopo precauzionale.

Allegri confida che gli accertamenti diano esito negativo evitando di ‘prestare’ un altro elemento all’infermeria, che in questo momento conta già su Chiesa, Di Maria, Kaio Jorge, De Sciglio e Pogba.