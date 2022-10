Pari a reti bianche tra Lazio e Udinese, 2-2 spettacolare al Picco

Archiviate le gare delle 15 di domenica della 10ª giornata di Serie A, Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese: ecco come si sono concluse.

Il 10° turno della Serie A 2022/2023, cominciato ieri con i successi di misura di Empoli, Juventus e Atalanta ai danni di Monza, Torino e Sassuolo, si è aperto oggi con il convincente 2-0 dell’Inter ai danni della Salernitana. A seguire le gare delle 15, che hanno riservato qualche sorpresa agli appassionati: Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese.

In attesa delle gare di Milan e Roma, in programma rispettivamente stasera e domani contro Verona e Sampdoria, Lazio e Udinese si sfidano all’Olimpico per una gara che valeva il possibile aggancio momentaneo al Napoli al 2° posto in classifica. La gara si conclude con un pareggio senza reti, anche se le occasioni per passare non sono mancate né da una parte né dall’altra.

I padroni di casa sono stati penalizzati anche dall’infortunio occorso alla mezz’ora a Immobile, costretto a lasciare il campo, ma a rammaricarsi maggiormente sono stati gli ospiti. I friulani infatti hanno sfiorato la vittoria in tre occasioni con Samardzic, Pereyra e soprattutto Deuloefu, fermato dalla traversa a 5′ dalla fine.

Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese, doppio pareggio nel pomeriggio di A

Lazio e Udinese restano così appaiate al 2° posto a quota 21 punti. Contemporaneamente, molto più in basso in classifica, va in scena anche lo scontro diretto Spezia-Cremonese. I liguri hanno l’occasione di allungare sui lombardi, ma sono gelati dopo pochissimi giri di lancetta da Dessers che ribadisce in porta un tiro di Lochosvili.

Lo Spezia si rianima però in fretta e trova prima il pari con Nzola e poi il 2-1 con Holm. I grigiorossi però non si arrendono. E quando il secondo tempo è iniziato da poco trovano il pari con Pickel, che colpisce di testa su cross di Sernicola. A quel punto la gara si accende ed entrambe le squadre hanno la possibilità di vincere. Ma prima Dragowski è bravo su Ascacibar e poi Carnesecchi si supera su Maldini.

Finisce 2-2 al Picco dunque, lo Spezia mantiene le distanze dalla Cremonese, che resta al penultimo posto con 4 punti e ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato come la Sampdoria ultima.

Classifica Serie A: Atalanta 24, Napoli 23*, Lazio 21, Udinese 21, Milan 20*, Roma 19*, Inter 18, Juventus 16, Sassuolo 12, Empoli 11, Torino 11, Salernitana 10, Monza 10, Fiorentina 9*, Spezia 9, Lecce 7*, Bologna 7*, Verona 5*, Cremonese 4, Sampdoria 3*.

*una partita in meno