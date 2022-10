Lautaro e Barella trascinano Inzaghi: l’Inter travolge la Salernitana

L’Inter di Inzaghi ha ospitato in casa propria la Salernitana di Nicola: questo il risultato e i marcatori del match.

L’Inter ha ospitato in casa propria, a San Siro, la Salernitana per questa decima giornata di Serie A. Lo stadio è stato come sempre gremito, anche con un numero consistente di tifosi avversari. Questo quindi il risultato e i marcatori del match.

L’Inter vuole proseguire sull’onda dell’entusiasmo, dopo la vittoria e il pareggio arrivati contro il Barcellona in Champions League. E la vittoria arrivata contro il Sassuolo in Serie A. Non c’è perciò stato il calo di tensione che si temeva.

La squadra di Simone Inzaghi è perciò entrata in campo con tutte le migliori intenzioni di fare bene anche in questa decima giornata nel campionato italiano di massima serie. Continua, invece, d’altra parte il periodo non semplice della Salernitana.

Inter-Salernitana, la squadra di Inzaghi non perde colpi: gioisce San Siro per la vittoria

L’Inter è scesa in campo, a San Siro, in questa domenica 16 ottobre con un’intenzione ben precisa: continuare a vincere. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, alla 10^ in Serie A è arrivata anche quella contro la Salernitana.

Uno strepitoso Lautaro Martinez continua a viaggiare sull’onda dell’entusiasmo dopo quanto fatto vedere contro il Barcellona al Camp Nou. È suo il gol che sblocca il match nel primo tempo su assist di Barella al 14′. Proprio il centrocampista raddoppia nella ripresa, su assist di Calhanoglu, al 59′. Termina perciò sul risultato finale di 2-0 a Milano. Con un’Inter che ha creato non poche occasioni da gol.

Classifica Serie A

Atalanta 24*, Napoli 23; Milan 20; Lazio 20; Udinese 20; Roma 19; Inter 18*, Juventus 16*; Sassuolo 12*; Empoli 11*; Torino* 11; Salernitana 10*; Monza* 10; Fiorentina 9; Spezia 8; Lecce 7; Bologna 7; Verona 5; Cremonese 3; Sampdoria 3.

*Una partita in più