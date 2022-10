Napoli meglio di Real e Manchester City: il dato che fa impazzire i tifosi

Il successo contro il Bologna certifica per il Napoli un record particolare: azzurri meglio di Real Madrid e Manchester City.

Ancora una vittoria per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri superano al Maradona per 3-2 il Bologna e tornano in testa alla classifica in solitaria. I partenopei rispondono nel migliore dei modi al successo di ieri dell’Atalanta e riconquistano la vetta.

Dopo l’iniziale svantaggio di Zirkzee, il Napoli tra fine primo tempo e inizio secondo tempo l’ha ribaltata con Juan Jesus e Lozano. L’errore di Meret sul tiro da fuori di Barrow consegna però il pari al Bologna. Occorre quindi Osimhen per mettere a segno il definitivo 3-2.

Un successo che, oltre al primo posto in classifica, significa anche decima vittoria consecutiva. Il Napoli infatti, tra campionato e Champions League fa risultato pieno da ben 10 gare. L’ultimo mezzo stop contro il Lecce al Maradona.

Napoli da record: sono dieci di fila. Meglio di Real e City

Il 3-2 contro il Bologna significa decima vittoria consecutiva per il Napoli di Luciano Spalletti. Una striscia monstre che certifica l’incredibile inizio di stagione dei partenopei. Dal pari contro il Lecce gli azzurri sanno solo vincere, con scalpi importanti come quelli di Liverpool e Milan.

Una striscia di vittorie consecutive che proietta il Napoli nel libro dei record. Nessuna squadra in questo momento ha una striscia di vittoria aperta così lunga. Il Real Madrid di Ancelotti si è infatti fermato a nove. Nemmeno il Manchester City in Premier League è riuscito a fare meglio.